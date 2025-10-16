इटरनल ने दूसरी तिमाही के नतीजे किए घोषित, 65 करोड़ रुपये दर्ज हुआ मुनाफा

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने आज (16 अक्टूबर) इस साल की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का मुनाफा 63 प्रतिशत घटकर 65 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यह 176 करोड़ रुपये था। कुल राजस्व इस तिमाही में 13,590 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 4,799 करोड़ रुपये से 183 प्रतिशत ज्यादा है। पहली तिमाही के मुकाबले क्रमिक राजस्व में कमी देखी गई है।

चुनौती खाद्य वितरण में सुधार और चुनौती खाद्य वितरण कारोबार में साल-दर-साल 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और तिमाही का मुनाफा 5.3 प्रतिशत तक पहुंचा। CEO दीपिंदर गोयल ने बताया कि आय उम्मीद के मुताबिक रही, लेकिन विकास थोड़ी धीमी रही। भारत में कम खर्च करने की आदत, तेजी से बढ़ता व्यापार और बदलते मौसम जैसी चुनौतियां आगे वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। कंपनी रेस्तरां का खाना सस्ता और आसानी से उपलब्ध बनाने पर काम कर रही है।

प्रदर्शन क्विक कॉमर्स में मजबूत प्रदर्शन इटरनल के क्विक कॉमर्स बिजनेस में साल-दर-साल ऑर्डर 137 प्रतिशत बढ़े और तिमाही-दर-तिमाही 27 प्रतिशत रहे। इस दौरान 272 नए स्टोर जुड़े और कुल स्टोर 1,816 हो गए। कंपनी का मार्जिन -1.8 प्रतिशत से बढ़कर -1.3 प्रतिशत हुआ। मार्जिन में सुधार थोड़ा धीमा रहा, क्योंकि कंपनी ने बाजार में हिस्सा बढ़ाने के लिए ज्यादा खर्च किया। यह कारोबार पिछले दस तिमाहियों में सबसे अच्छा रहा।