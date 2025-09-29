क्या है म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान और किनके लिए फायदे का सौदा? 

भविष्य में वित्तीय सुरक्षा के लिए कई लोग म्‍यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। इसमें कई तरह के प्‍लान होते हैं, जिनमें फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (FMP) काफी लोकप्रिय है। इसमें निवेश की गई रकम को एक निश्चित अवधि के लिए लॉक कर दिया जाता है। इसमें निवेशकों का पैसा तय अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है। यह अवधि कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक की हो सकती है। आइये जानते हैं यह प्लान किसके लिए फायदेमंद है।

FMP क्या है FMP? FMP एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह होता है, जिसमें रकम निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है, लेकिन रिटर्न FD की तरह गारंटीड नहीं होता। मार्केट लिंक्‍ड स्‍कीम होने के कारण रिटर्न अनुमानित होता है। इसके तहत डेट इंस्ट्रूमेंट- बॉन्‍ड, सरकारी सिक्‍योरिटीज आदि में निवेश किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित जगह पर निवेश किया जाता है। रकम को लॉक-इन पीरियड समाप्‍त होने के बाद ही निकाला जा सकता है।

फायदा क्या हैं इस निवेश प्लान के फायदे? FMP आपको एक निश्चित अवधि तक निवेश बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है। इसमें निवेश करने से बाजार के उतार-चढ़ाव से रिटर्न पर असर नहीं पड़ता है, यानि जोखिम कम होता है। इसमें निवेश करने पर टैक्स कम देने की संभावना रहती है, खासकर लंबे समय के निवेश करने पर ज्यादा फायदा मिलता है। निवेशक को मैच्‍योरिटी से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर अपने डीमैट खाते से FMP को बेचने का विकल्प मिलता है।