फिटमेंट फैक्टर क्या है, 8वें वेतन आयोग में यह कैसे वेतन पर डालेगा असर?

फिटमेंट फैक्टर क्या है फिटमेंट फैक्टर? 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय फिटमेंट फैक्टर है। यह एक ऐसा गुणक होता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तय किए जाते हैं। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई कारकों जैसे महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह वेतन संरचना का अहम हिस्सा है और इसी के जरिए न्यूनतम वेतन और भत्तों की गणना की जाती है।

असर कैसे वेतन पर पड़ेगा इसका असर? फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर कर्मचारियों की आय को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये हुआ था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि वेतन 2.57 गुना बढ़ा, बल्कि यह मूल वेतन पर लागू किया गया गुणक था। इस बार कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अनुमान जताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, जिससे वेतन में लगभग 13 प्रतिशत की बढ़त संभव है।