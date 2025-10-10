क्या है फिनइंटरनेट, जिसे लेकर उत्साहित हैं इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी?

इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की नई पहल 'फिनइंटरनेट' वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था और इसमें अगस्टन कार्स्टेंस, सिद्धार्थ शेट्टी और डॉ. प्रमोद वर्मा भी शामिल हैं। इस परियोजना का मकसद एक ऐसा डिजिटल ढांचा बनाना है, जिससे दुनियाभर की वित्तीय सेवाएं आपस में जुड़ सकें। यह पहल 2026 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है।

फिनइंटरनेट फिनइंटरनेट क्या है और कैसे काम करेगा? फिनइंटरनेट एक खुला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो टोकनीकरण यानी किसी संपत्ति को डिजिटल रूप में बदलने पर आधारित है। इससे जमीन, सोना या मकान जैसी चीजों को डिजिटल टोकन में बदला जा सकेगा। नीलेकणी के अनुसार, इससे इन संपत्तियों के असली मूल्य को खोले जाने का रास्ता बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से इसे और बेहतर और सुरक्षित तरीके से बनाया जा सकता है।

नेटवर्क भारत से लेकर स्विट्जरलैंड तक बढ़ा नेटवर्क फिनइंटरनेट अभी भारत, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में ही काम कर रहा है। इस परियोजना में 8 क्षेत्रों के 10 समूह और 30 से ज्यादा सहयोगी साझेदार जुड़े हैं। यह पहल वित्तीय सिस्टम को जोड़ने, ऋण लेने की सुविधा बढ़ाने और नियमों का पालन बनाए रखने पर केंद्रित है। नीलेकणी का कहना है कि यह पारदर्शिता, भरोसे, स्थिरता और वित्तीय विकास को और मजबूत बनाएगा।