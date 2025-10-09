रेजरपे, NPCI, OpenAI ने एजेंटिक पेमेंट्स लॉन्च किया, क्या होगा इसका लाभ?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग हर क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब इसे जल्द पेमेंट सिस्टम में बड़े स्तर पर जोड़ने की तैयारी है। रेजरपे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और OpenAI ने एजेंटिक पेमेंट्स के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को संवादात्मक AI से जोड़ना है, जिससे यूजर्स ChatGPT जैसे AI असिस्टेंट के माध्यम से खरीदारी कर सकें और लेनदेन पूरी तरह सहज और सुरक्षित हो।

विशेषताएं पायलट प्रोजेक्ट की विशेषताएं यह प्लेटफॉर्म यूजर्स को AI वातावरण से बाहर निकले बिना उत्पाद खोजने, चुनने और खरीदने में सक्षम बनाता है। पायलट प्रोजेक्ट रेजरपे के भुगतान ढांचे, NPCI के UPI सिस्टम और OpenAI के AI मॉडल का उपयोग करके वास्तविक समय में लेनदेन को संभव बनाता है। इसमें एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसे प्रमुख बैंक भागीदार हैं। प्लेटफॉर्म यूजर को रीयल-टाइम ट्रैकिंग और भुगतान रद्द करने के विकल्प भी प्रदान करता है।

लाभ व्यापारी और यूजर्स का लाभ बिगबास्केट जैसे व्यापारी इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हैं। यूजर्स AI सहायक को उत्पादों का ऑर्डर देने का निर्देश दे सकते हैं, और सहायक भुगतान का चयन, पुष्टि और प्रोसेसिंग एकीकृत UPI सिस्टम के माध्यम से करता है। इस पहल का उद्देश्य व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव और यूजर-कंट्रोल लेनदेन को बढ़ावा देना है। परियोजना UPI-सक्षम भुगतानों में सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखते हुए विभिन्न कॉमर्सियल क्षेत्रों में AI एजेंटों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी।