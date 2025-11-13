क्रेडिट कार्ड पर कैश एडवांस क्या है? जानिए इसके फायदे और नुकसान 

क्रेडिट कार्ड से ATM या बैंक ऐप के जरिए निकाली गई नकदी को कैश एडवांस कहा जाता है। यह आपके कार्ड पर एक छोटे ऋण की तरह जुड़ जाता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ब्याज पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाता है। कई बैंक आपकी कुल क्रेडिट सीमा का सिर्फ 20 से 40 प्रतिशत ही नकद निकालने की अनुमति देते हैं, जिससे बड़ी राशि निकालना संभव नहीं होता।

#1 कैश एडवांस पर लगने वाले शुल्क और ब्याज कैश एडवांस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला सबसे महंगा क्रेडिट माना जाता है। इस पर 1.99 से 4 प्रतिशत मासिक ब्याज तुरंत लगना शुरू हो जाता है और बैंक 2-3 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लेते हैं, जो कम से कम 300 से 500 रुपये तक होता है। ब्याज और शुल्क पर GST भी जुड़ जाता है, जिससे कुल खर्च बढ़ जाता है। हर दिन का ब्याज तब तक जारी रहता है जब तक पूरी राशि वापस न की जाए।

#2 कब उपयोगी हो सकता है कैश एडवांस? अचानक आने वाले खर्च जैसे अस्पताल का बिल, जरूरी मरम्मत या नकद लेने वाले मकान मालिक की स्थिति में कैश एडवांस काफी मदद कर सकता है। ATM से पैसे निकालना तेज और आसान होता है और कई बैंक ऐप के माध्यम से सीधे सेविंग अकाउंट में रकम भेजने की सुविधा भी देते हैं। अगर कैश एडवांस का उपयोग एक बार किया जाए और जल्दी लौटा दिया जाए, तो यह मुश्किल समय में सहारा बन सकता है।