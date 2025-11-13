जर्मनी की कंपनी DHL भारत में 2030 तक करेगी 100 अरब रुपये का निवेश 

जर्मनी की जानी-मानी लॉजिस्टिक कंपनी DHL भारत में बड़े निवेश की योजना बना रही है। कंपनी के CEO टोबियास मेयर ने कहा कि DHL 2030 तक भारत में 1 अरब यूरो (लगभग 100 अरब रुपये) का नया निवेश करेगी। उनके अनुसार, भारत की तेजी से बढ़ती आबादी, बेहतर होती सुविधाएं और मैन्युफैक्चरिंग-निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ती भूमिका इस निर्णय के मुख्य कारण हैं। कंपनी भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजारों में से एक मान रही है।

फोकस वेयरहाउसिंग और हरित तकनीक पर होगा बड़ा फोकस DHL पिछले 40 साल से भारत में काम कर रही और अब वह वेयरहाउसिंग, हेल्थकेयर, तकनीक और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं और बढ़ा रही है। कंपनी का कहना है कि 'चीन+1' रणनीति की वजह से भारत अब घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए पसंदीदा देश बन रही है। DHL ने भारत को अपनी GT20 सूची में शामिल किया है, जिसमें वे देश आते हैं, जिन्हें आने वाले वैश्विक आर्थिक बदलावों से बड़ा फायदा मिल सकता है।

नेटवर्क ब्लू डार्ट के साथ मिलकर मजबूत कर रहा है नेटवर्क DHL भारत में 4 बड़े लॉजिस्टिक्स डिवीजन चलाती है और इसका एक्सप्रेस नेटवर्क ब्लू डार्ट के सहयोग से और भी मजबूत हुआ है। ब्लू डार्ट देश में 55,000 से अधिक स्थानों तक पहुंच रखता है और 26 घरेलू उड़ानें संचालित करता है। DHL का कहना है कि यह साझेदारी उन्हें टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और भरोसेमंद डिलीवरी करने में मदद करती है। कंपनी बड़े स्तर पर वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन सेवाएं भी संचालित कर रही है।