क्या होता है चार्ज-ऑफ और इसका क्रेडिट रिपोर्ट पर कब तक रहता है असर? 

आपने कई बार वित्त के संबंध में चार्ज-ऑफ शब्द के बारे में सुना होगा। इसको लेकर लोगों में भ्रम है कि यह ऋण माफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि ऋणदाता ने लंबे समय तक भुगतान न करने के बाद ऋण वसूलने का प्रयास छोड़ दिया है। आइये जानते हैं चार्ज-ऑफ क्या है और इसका आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर क्या और कब तक असर पड़ता है।

चार्ज-ऑफ कब होता है चार्ज-ऑफ? यह कार्रवाई तब होती है, जब कर्जा लेने वाला कई महीनों तक किस्त जमा नहीं कर पाता है तो वह उस ऋण को चार्ज-ऑफ के तौर पर अपनी बैलेंस शीट पर एक संपत्ति नहीं मानता है। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन देने वाली कंपनियां आमतौर पर किसी कर्ज का लगभग 180 दिनों तक भुगतान न करने पर उसे छोड़ देती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्ज माफ हो गया है या आप पर कोई बकाया नहीं है।

असर क्या होता है इसका असर? यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज रहता है और आपके क्रेडिट स्कोर पर गहरा असर डालता है। साथ ही लोन लेने वाले की विश्वसनीयता और साख को कम करता है। इसके अलावा, यह दूसरे ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि आपने पहले भी कर्जा चुकाने में चूक की है। इससे भविष्य में पर्सनल लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है और आपको अधिक ब्याज दर पर लोन मिलेगा।

कब तक कब तक रहता है इसका असर? चार्ज-ऑफ आपको ऋण चुकाने के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं करता है। ऋणदाता आंतरिक वसूली प्रयासों के माध्यम से या इसे किसी थर्ड-पार्टी के माध्यम से ऋण वसूली कर सकता है। यह स्थिति आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर पहली चूक की तारीख से 7 साल तक बनी रहती है, जिससे उस दौरान आपकी साख पर असर पड़ता है। भले ही आप बाद में कर्जा चुका दें, लेकिन चार्ज-ऑफ की रिपोर्ट क्रेडिट प्रोफाइल से पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकती।