सोने की कीमतों में लगातार बढ़त, 1.11 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा

सोने की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 22 सितंबर को सोना 1.11 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर वायदा करीब 0.72 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अक्टूबर डिलीवरी अनुबंध 0.69 प्रतिशत उछल कर 1,10,608 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर भी सोना 0.2 प्रतिशत बढ़कर 3,691 डॉलर प्रति औंस हो गया और रिकॉर्ड ऊंचाइयों के करीब पहुंचा।

#1 वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर सोने की कीमतों में लगातार तेजी की एक बड़ी वजह दुनियाभर में आर्थिक अनिश्चितता है। कई देशों में आर्थिक मंदी और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण बड़े स्तर पर निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए निवेशक अपने पैसे को बचाने के लिए ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। यह बढ़ी हुई मांग कीमतों को ऊपर ले जा रही है।

#2 मौद्रिक नीतियों में ढील कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं और नरम मौद्रिक नीति को अपना रहे हैं। कम ब्याज दरों से सोने को रखने की लागत कम हो जाती है, जिससे इसकी मांग और बढ़ती है। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से बचकर सोने में पैसा लगाते हैं। इसी कारण से सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं।