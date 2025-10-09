अगर आप होम लोन की EMI चुकाने से चूक जाते हैं तो क्या होगा? 

जिंदगी में कभी मेडिकल खर्च, तो कभी गलत योजना की वजह से होम लोन की EMI छूट जाना आम बात है। एक बार चूक जाने से बैंक आपका घर तुरंत नहीं लेता, लेकिन इसका असर आपके आर्थिक रिकॉर्ड पर जरूर पड़ता है। यह एक तरह का निशान छोड़ देता है, जो भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए EMI को बिल्कुल समय पर चुकाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।

#1 देरी से भुगतान पर लग सकता है जुर्माना अगर EMI देर से दी जाती है, तो बैंक लेट फीस वसूलते हैं। यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन बार-बार होने पर यह आपके बजट पर बोझ डाल देती है। बैंक हर भुगतान का हिसाब रखते हैं, इसलिए देरी का रिकॉर्ड बच नहीं पाता। यह न केवल आपकी जेब पर असर डालता है, बल्कि यह आपके क्रेडिट इतिहास में एक नकारात्मक निशान छोड़ देता है, जो भविष्य के लिए हानिकारक है।

#2 क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है सीधा असर EMI चूकने की सूचना क्रेडिट ब्यूरो तक पहुंचती है, जिससे आपका स्कोर गिर सकता है। एक बार की गलती मामूली असर डालती है, लेकिन बार-बार देरी से स्कोर काफी घट सकता है। होम लोन लंबी अवधि के होते हैं, इसलिए बैंक ऐसे मामलों को जोखिम मानते हैं। इसका असर यह होता है कि आगे जाकर नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बैंक आपको भरोसेमंद नहीं मानते।