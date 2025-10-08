पर्सनल लोन पर कई तरह के चार्ज लिए जाते हैं

पर्सनल लोन पर क्या-क्या लगते हैं शुल्क? आवेदन से पहले जान लें

क्या है खबर?

पर्सनल लोन आपको इलाज, शिक्षा समेत कई अचानक से आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए तुरंत धन उपलब्ध कराने का आसान विकल्प है। इस कर्जे को लेने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कई बैंक को बिना किसी कागजी कार्रवाई के फटाफट लोन पास कर देती हैं। कई लोगों को इन लोन के साथ आने वाले कई शुल्कों के बारे में पता नहीं होता। आइये जानते हैं पर्सनल लोन पर क्या-क्या शुल्क लगते हैं।