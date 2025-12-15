UPI धोखाधड़ी से बचने के ये हैं आसान तरीके, इन बातों का रखें ध्यान 

यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ( UPI ) ने घर-घर में डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया कि नकद पैसे रखने की जरूरत ही कम हो गई। परिवार के हर सदस्य के फोन में पेमेंट ऐप है और हर महीने लाखों लोग बिना सोचे लेनदेन कर देते हैं। ज्यादातर लोग 'भुगतान करें' बटन दबाने से पहले शायद ही सोचते हैं। इस सहज प्रक्रिया ने ऑनलाइन फ्रॉड के द्वार खोल दिए हैं। आइये जानते हैं कुछ तरीके, जो जोखिम को कम कर सकते हैं।

अलग खाता UPI अकाउंट में सीमित रखें राशि अपना UPI अकाउंट बचत खाते से अलग करना जोखिम कम करने में मददगार होता है और जिस खाते से UPI जुड़ा हो उसमें सीमित राशि रखें। कई बैंक ऐप ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने का विकल्प देते हैं। फोन पर ऐप-स्तरीय पिन सुरक्षा को इनेबल करना सुरक्षा की एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। वास्तविक कस्टमर केयर नंबरों के बारे में जागरूक रहना और अजनबियों की ओर से भेजे गए लिंक से बचना ठगी से बचाने में कारगर होता है।

विचार भुगतान से पहले मैसेज को ध्यान से पढ़ें UPI की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है, लेकिन इसी जगह पर लोग गलती करते हैं। 'भुगतान करें' बटन दबाने से पहले एक बार नाम चेक करने की आदत डालें। QR कोड स्कैन करते वक्त स्क्रीन पर दिख रहे मैसेज पढ़ें। जालसाज जल्दी करवाना चाहता है, इसलिए कोई भी मैसेज, जो तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बनाए। उसे ध्यान से देखें। परिवार में धोखाधड़ी के अनुभवों को साझा करने से दूसरों को सतर्क रहने में मदद मिलती है।

