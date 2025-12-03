स्वास्थ्य बीमा लैप्स होने पर आपको दोबारा नई पाॅलिसी खरीदनी पड़ती है

स्वास्थ्य बीमा को रिन्यू नहीं कराना पड़ सकता है भारी, जानिए नुकसान

क्या है खबर?

इलाज पर बढ़ते खर्चे को देखते हुए वर्तमान में स्वाथ्य बीमा बेहद अहम हो गया है। जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो यह एक साल के लिए वैध होती है। इसे समाप्ति तारीख से पहले रिन्यू कराना जरूरी होता है, ताकि आपका पॉलिसी प्लान एक्टिव रहे। अगर, आप पॉलिसी को लैप्स होने से नहीं बचा पाते हैं तो इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइये जानते हैं, बीमा रिन्यू नहीं कराने पर क्या नुकसान होगा।