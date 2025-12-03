एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक जेरेड कैपलान की चेतावनी, जल्द AI से खत्म हो जाएगी ये नौकरियां

कैपलान के अनुसार, AI लेखन, डाटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, रिसर्च, कोडिंग और फाइनेंस जैसी नौकरियों को बड़ी तेजी से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि नए AI मॉडल बिना इंसानी मदद के लंबे प्रोग्रामिंग काम कर रहे हैं, जटिल सवालों का जवाब दे रहे हैं और खुद से सॉफ्टवेयर एजेंट बना रहे हैं। इससे ऑफिस, बैंकिंग, टेक और शिक्षा से जुड़े कई काम AI के हाथ में जाते दिख रहे हैं।

अन्य खतरे

AI का बढ़ता असर और उससे जुड़े बड़े खतरे

कैपलान का कहना है कि 2027 से 2030 के बीच AI सिस्टम खुद अपने बेहतर वर्जन बनाना शुरू कर सकते हैं, जो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे सिस्टम पर इंसानी नियंत्रण कम हो सकता है और गलत हाथों में पड़ने पर इसका दुरुपयोग भी बढ़ सकता है। उनका कहना है कि जरूरी है कि इंसान यह सुनिश्चित करें कि AI सुरक्षित रहे और लोगों की जिंदगी व काम पर गलत असर न डाले।