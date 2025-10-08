LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / अमेजन पे ने UPI सर्कल फीचर किया लॉन्च 
अमेजन पे ने UPI सर्कल फीचर किया लॉन्च 
अमेजन पे ने UPI सर्कल फीचर किया लॉन्च

अमेजन पे ने UPI सर्कल फीचर किया लॉन्च 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 08, 2025
05:37 pm
क्या है खबर?

अमेजन ने अपने अमेजन पे यूजर्स के लिए 'UPI सर्कल' फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर की मदद से परिवारों को एक साथ भुगतान करने की सुविधा देती है। यह पहल डिजिटल भुगतान को और अधिक समावेशी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में यह घोषणा की गई। UPI सर्कल में मुख्य खाताधारक परिवार के सदस्यों को जोड़ सकता है और पूर्व निर्धारित खर्च सीमा में सुरक्षित लेन-देन सुनिश्चित कर सकता है।

सुविधाएं  

स्मार्ट उपकरणों और सुरक्षा सुविधाएं  

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से अमेजन पे अब स्मार्टवॉच और अन्य वियरेबल उपकरणों पर UPI भुगतान की सुविधा भी दे रहा है। यह खास सुविधा बायोमेट्रिक सुरक्षा, डिवाइस-स्तरीय एन्क्रिप्शन और रीयल-टाइम धोखाधड़ी का पता लगाने वाली टैप-एंड-गो तकनीक के साथ आती है। यूजर्स तुरंत लेन-देन कर पाएंगे, नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करेंगे और कई उपकरणों पर भुगतान प्रबंधित कर सकेंगे, जिससे डिजिटल भुगतान अधिक सुरक्षित और आसान बन जाएगा।

प्रोग्राम  

व्यापक उपयोग और रिवॉर्ड प्रोग्राम

UPI सर्कल व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान, व्यापारी भुगतान और Amazon.in पर खरीदारी जैसी सुविधाओं का समर्थन करता है। भविष्य में बिल भुगतान और सदस्यता विकल्प भी जोड़े जाएंगे। यह प्रणाली अमेजन पे के रिवॉर्ड इकोसिस्टम को परिवार के सभी सदस्यों तक बढ़ाती है, जिससे लेन-देन पर कैशबैक और शॉपिंग रिवॉर्ड मिलते हैं। अमेजन पे का कहना है कि यह कदम भुगतान को सरल, व्यक्तिगत और सुरक्षित बनाने के उनके मिशन के अनुरूप है।