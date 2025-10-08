अमेजन पे ने UPI सर्कल फीचर किया लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:37 pm Oct 08, 202505:37 pm

क्या है खबर?

अमेजन ने अपने अमेजन पे यूजर्स के लिए 'UPI सर्कल' फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर की मदद से परिवारों को एक साथ भुगतान करने की सुविधा देती है। यह पहल डिजिटल भुगतान को और अधिक समावेशी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में यह घोषणा की गई। UPI सर्कल में मुख्य खाताधारक परिवार के सदस्यों को जोड़ सकता है और पूर्व निर्धारित खर्च सीमा में सुरक्षित लेन-देन सुनिश्चित कर सकता है।