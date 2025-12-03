होम लोन लेने से पहले जान लें क्या-क्या लगते हैं अतिरिक्त शुल्क?
अपने घर का सपना साकार करने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। इस पर आपको ब्याज के साथ-साथ कई शुल्क भी देने पड़ते हैं, जो इसे काफी महंगा बना देते हैं। बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के शुल्क अलग-अलग होते हैं। ऐसे में लाेन के लिए आवेदन करने से पहले इनके बारे में पता होना जरूरी है, ताकि आप सही विकल्प का चुनाव कर सकें। आइये जानते हैं कौन-से चार्ज देने पड़ते हैं।
शुरुआती शुल्क
सबसे पहले देना होगा यह शुल्क
लॉग-इन फीस: इसे आवेदन शुल्क के रूप में भी जाना जाता है। यह शुल्क वापस नहीं किया जाता। इसलिए, तय कर लें कि आप उसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, जहां शुल्क दे रहे हैं। टेक्निकल असेसमेंट फीस: जिस संपत्ति के लिए लोन लिया गया है, उसके फिजिकल और मार्केट वैल्यू का आंकलन करने के लिए बैंक टेक्निकल विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। ये कई पैमाने पर संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं।
लीगल फीस
कानूनी छानबीन के लिए देनी पड़ती फीस
लीगल फीस: बैंक प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति की छानबीन के लिए बाहरी वकीलों को नियुक्त करती है। इसके लिए वकील द्वारा ली जाने वाली फीस ग्राहकों से वसूली जाती है। मॉर्गिज डीड फीस: यह एक बड़ा चार्ज होता है, जो लोन के पर्सेंटेज के रूप में होता है। कुछ बैंक इसको माफ कर देते हैं। कमिटमेंट फीस: कुछ बैंक प्रोसेसिंग और मंजूरी मिलने के बाद एक निर्धारित समय अवधि के अंदर लोन नहीं लेने की स्थिति में लेते हैं।
बीमा
कराना पड़ता है बीमा
इंश्योरेंस प्रीमियम: कई बैंक प्रॉपर्टी को किसी भी नुकसान से बचाव के लिए होम इंश्योरेंस कराते हैं। इसके साथ-साथ लोन लेने वाले का भी जीवन बीमा कराया जाता है। नियामक शुल्क: यह स्टैंप ड्यूटी और GST के रूप में वैधानिक निकायों की ओर से लिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस: लोन देने वाली कंपनी या बैंक प्रोसेसिंग फीस के माध्यम से क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रक्रिया से संबंधित सभी लागतों की वसूली करता है। यह 2 फीसदी तक हो सकता है।