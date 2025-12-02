स्विगी जल्द जुटाएगी 10,000 करोड़ रुपये का निवेश
क्या है खबर?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी संस्थागत निवेशकों से जल्द ही बड़ा निवेश जुटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अगले हफ्ते लगभग 10,000 करोड़ रुपये निवेश जुटाने की योजना बना रही है। इस पूरे निवेश प्रक्रिया संभालने के लिए स्विगी ने सिटीग्रुप, जेपी मॉर्गन और कोटक महिंद्रा कैपिटल को चुना है। बोर्ड ने इस खास फंड को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटाने की मंजूरी दी है।
प्रतिस्पर्धा
बढ़ती मांग और बाजार में तेज प्रतिस्पर्धा
यह फंडरेजिंग ऐसे समय में हो रही है जब भारत का इंस्टेंट-कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज भी तेज डिलीवरी सर्विस में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे कंपनियों के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है। स्विगी ने पिछले साल लगभग 120 अरब रुपये का IPO लाया था, जो 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि, इस साल भारी डिस्काउंटिंग के कारण कंपनी के शेयर लगभग 30 प्रतिशत गिर चुके हैं।
योजनाएं
प्रतिस्पर्धी कंपनियों की योजनाएं भी तेज हुईं
स्विगी की प्रतिद्वंदी कंपनियां भी तेजी से निवेश जुटा रही हैं। जोमैटो ने पिछले साल 8,500 करोड़ रुपये जुटाए थे और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। वहीं, क्विक-डिलीवरी कंपनी जेप्टो भी अगले साल अपना IPO लाने की योजना बना रही है और लगभग 4,000-5,500 करोड़ रुपये की नई इक्विटी जुटाना चाहती है। ऐसे माहौल में स्विगी का यह निवेश प्लान उसके विस्तार और बाजार में मजबूत स्थिति बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।