स्विगी जल्द जुटाएगी 10,000 करोड़ रुपये का निवेश

यह फंडरेजिंग ऐसे समय में हो रही है जब भारत का इंस्टेंट-कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज भी तेज डिलीवरी सर्विस में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे कंपनियों के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है। स्विगी ने पिछले साल लगभग 120 अरब रुपये का IPO लाया था, जो 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि, इस साल भारी डिस्काउंटिंग के कारण कंपनी के शेयर लगभग 30 प्रतिशत गिर चुके हैं।

योजनाएं

प्रतिस्पर्धी कंपनियों की योजनाएं भी तेज हुईं

स्विगी की प्रतिद्वंदी कंपनियां भी तेजी से निवेश जुटा रही हैं। जोमैटो ने पिछले साल 8,500 करोड़ रुपये जुटाए थे और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। वहीं, क्विक-डिलीवरी कंपनी जेप्टो भी अगले साल अपना IPO लाने की योजना बना रही है और लगभग 4,000-5,500 करोड़ रुपये की नई इक्विटी जुटाना चाहती है। ऐसे माहौल में स्विगी का यह निवेश प्लान उसके विस्तार और बाजार में मजबूत स्थिति बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।