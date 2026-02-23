क्या है AI से जुड़ी चिंता, जिससे टेक कंपनियों के शेयरों में आ रही भारी गिरावट?

#1 कमाई पर असर और निवेश का बढ़ता दबाव निवेशकों को डर है कि AI के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक IT सेवाओं की मांग धीरे-धीरे कम हो सकती है। अगर कंपनियां नए AI मॉडल को समय पर अपनाने और उसे व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में पीछे रह गईं, तो उनकी आय पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही, AI तकनीक में भारी निवेश, रिसर्च खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर लागत बढ़ रही है, जिसका फायदा तुरंत नजर नहीं आ रहा।

#2 वैल्यूएशन ज्यादा, ग्रोथ कम रहने की आशंका विश्लेषकों का कहना है कि कई बड़ी IT कंपनियों के शेयर पहले से ही ऊंचे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। अगर आने वाले तिमाहियों में कमाई की रफ्तार धीमी रही या ऑर्डर बुक मजबूत नहीं हुई, तो इन शेयरों में और गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी चेतावनी दी है कि सेक्टर का वैल्यूएशन मौजूदा स्तर से काफी नीचे आ सकता है।

