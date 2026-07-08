कमजोर मानसून और महंगाई के कारण माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पर संकट के बादल बिज़नेस Jul 08, 2026

ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटे कर्जे देने वाला भारत का 35 अरब डॉलर (करीब 3,200 अरब रुपये) का माइक्रोफाइनेंस सेक्टर इन दिनों मुश्किलों में घिरा है। कम बारिश की आशंका, खाने-पीने की चीजों और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने कर्ज चुकाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे कर्ज चुकाने में चूक (डिफॉल्ट) का जोखिम बढ़ गया है।

इस सेक्टर का ज्यादातर कारोबार ग्रामीण इलाकों में होता है और वहां के किसान, जिनके कर्ज खेती-बाड़ी से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।