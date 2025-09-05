वार्नर ब्रदर्स ने AI कंपनी मिडजर्नी पर किया मुकदमा, कॉपीराइट उल्लंघन का लगाया आरोप 

वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप मिडजर्नी पर मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि मिडजर्नी उसके कॉपीराइट वाले पात्रों जैसे सुपरमैन, बग्स बनी और स्कूबी-डू की तस्वीरें और वीडियो बिना अनुमति तैयार कर रहा है। वार्नर ब्रदर्स का कहना है कि AI टूल्स के जरिए अनगिनत उल्लंघनकारी कंटेंट बनाई गई है। मुकदमे में कई उदाहरण पेश किए गए हैं, जहां मिडजर्नी ने वंडर वुमन और पावर पफ गर्ल्स जैसे पात्रों की तस्वीरें तैयार कीं।

इमेज बिना नाम लिए भी बने कॉपीराइट इमेज वार्नर ब्रदर्स का दावा है कि मिडजर्नी का टूल तब भी कॉपीराइट पात्र बना देता है जब किसी प्रॉम्प्ट में उनका नाम नहीं लिया जाता। उदाहरण के तौर पर 'क्लासिक कॉमिक बुक सुपरहीरो बैटल' प्रॉम्प्ट देने पर सुपरमैन, बैटमैन और फ्लैश की डाउनलोड करने योग्य तस्वीरें सामने आईं। इससे पता चलता है कि मिडजर्नी के सिस्टम में पहले से इन पात्रों की जानकारी मौजूद है और वह उन्हें बिना अनुमति इस्तेमाल करता है।

अन्य पहले से अन्य मुकदमे भी जारी यह पहला मौका नहीं है जब मिडजर्नी पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा हो। इससे पहले डिज्नी और यूनिवर्सल ने भी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इन कंपनियों ने मिडजर्नी के AI जनरेटर को 'वर्चुअल वेंडिंग मशीन' बताया था, जो उनके काम की अनंत प्रतियां तैयार करता है। अब वार्नर ब्रदर्स का मुकदमा इस विवाद को और बड़ा बना सकती है और AI कंपनियों पर दबाव बढ़ा सकता है।