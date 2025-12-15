वोडाफोन-आइडिया को बकाया भुगतान के लिए मिल सकती है मोहलत, शेयरों में आया उछाल
क्या है खबर?
सरकार वोडाफोन-आइडिया (VI) के 83,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया पर 4-5 साल की ब्याज-मुक्त मोहलत दे सकती है। यह एक ऐसा कदम है, जो नकदी की कमी से जूझ रहे दूरसंचार कंपनी को तत्काल राहत प्रदान कर सकता है। इस खबर से कंपनी के शेयर सोमवार (15 दिसंबर) को 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सुबह के कारोबार में कीमत 12.03 रुपये/शेयर हो गई।
तैयारी
मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मोरेटोरियम खत्म होने के बाद VI को बकाया राशि 6 किस्तों में चुकानी होगी, लेकिन देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद राशि आधी भी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग और वोडाफोन-आइडिया दोनों के विचार जानने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आने वाले हफ्तों में इस फैसले की घोषणा की जाएगी।
परेशानी
कंपनी को नहीं मिल रहा बैंकों से लोन
वोडाफोन-आइडिया बकाया राशि से जूझ रही है, जिस पर AGR के लगभग 83,400 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें से लगभग 18,000 करोड़ रुपये मार्च में भुगतान करना था। कर्ज में डूबी इस कंपनी ने बार-बार चेतावनी दी है कि वित्तीय सहायता के बिना वह टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बैंक इसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लोन देने से कतरा रहे हैं। VI में 18,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और करीब 19.80 करोड़ ग्राहक हैं।