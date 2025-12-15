वोडाफोन-आइडिया को बकाया भुगतान के लिए मिल सकती है मोहलत, शेयरों में आया उछाल

सरकार वोडाफोन-आइडिया को कर्जा चुकाने के लिए 4-5 साल का समय दे सकती है

क्या है खबर?

सरकार वोडाफोन-आइडिया (VI) के 83,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया पर 4-5 साल की ब्याज-मुक्त मोहलत दे सकती है। यह एक ऐसा कदम है, जो नकदी की कमी से जूझ रहे दूरसंचार कंपनी को तत्काल राहत प्रदान कर सकता है। इस खबर से कंपनी के शेयर सोमवार (15 दिसंबर) को 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सुबह के कारोबार में कीमत 12.03 रुपये/शेयर हो गई।