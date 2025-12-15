शेयर बाजार: सेंसेक्स में सुबह-सुबह 300 अंकों की गिरावट, क्या है सुस्ती की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (15 दिसंबर) सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 320 अंक गिरकर 84,944 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 सुबह 9.50 बजे 112 अंक टूटकर 25,935 पर पहुंच गया। बीते 2 सत्रों की तेजी पर ब्रेक लगा है और सभी सेक्टर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों का मूड कमजोर है।

#1 रुपये की कमजोरी बना बड़ा कारण आज गिरावट की सबसे बड़ी वजह रुपये की कमजोरी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 90.63 तक फिसल गया, जो अब तक का निचला स्तर है। कमजोर वैश्विक संकेत, व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और पूंजी निकासी से मुद्रा पर दबाव बढ़ा है। रुपये के कमजोर होने से आयात महंगा होता है और कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ता है और बिकवाली बढ़ जाती है आज देखी गई।

#2 विदेशी बिकवाली और ग्लोबल दबाव बाजार पर दबाव की दूसरी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है। विदेशी निवेशक लगातार शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार से पैसा बाहर जा रहा है। इसके साथ ही, अमेरिका और एशिया के बाजार भी कमजोर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट में गिरावट और एशियाई शेयर बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय बाजार की शुरुआत पर साफ दिखा है, जिससे जोखिम लेने की धारणा घटी है और निवेशक सतर्क बने हुए हैं।

Advertisement