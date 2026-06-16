विनोद खोसला ने AI को लेकर दी चेतावनी, कहा- IT उद्योग को कर देगा खत्म

TCS दशक के अंत तक पूरी तरह अपनाएगी AI

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन जैसे बड़े उद्योगपति भी मानते हैं कि AI पहले से ही हायरिंग ट्रेंड्स को बदल रहा है। उनकी कंपनी का AI से होने वाला सालाना राजस्व मार्च में खत्म हुई तिमाही में 2.3 अरब डॉलर (करीब 215 अरब रुपये) से ज्यादा रहा। उनका लक्ष्य है कि वे इस दशक के आखिर तक AI को पूरी तरह अपना लें।

खोसला का सुझाव है कि भारत को अपने इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को हेल्थकेयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों के लिए नए AI समाधान बनाने में लगाना चाहिए। इससे नौकरियों के संभावित नुकसान को नए अवसरों में बदला जा सकेगा।

नैसकॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत वेलामकन्नी ने भी कहा कि AI पुराने कामों को समेट रहा है, लेकिन काम के नए क्षेत्रों को फैला रहा है।