विनग्रुप भारत में बनाएगी स्मार्ट सिटी, कई क्षेत्रों में उतरने की योजना
क्या है खबर?
वियतनाम की कंपनी विनग्रुप JSC भारत में होटल और हरित ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वह स्मार्ट शहर स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। यह जानकारी कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को दी। उसकी देश में ऑटोमोटिव क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की भी मंशा है। उसकी सहायक कंपनी विनफास्ट ने शनिवार को यहां अपनी 2 इलेक्ट्रिक SUV VF6 और VF7 को लॉन्च किया है।
निवेश
समूह के पास नहीं है निवेश की कमी
विनफास्ट एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) फाम सान्ह चाऊ ने कहा, "हमारे अध्यक्ष विनग्रुप के पूरे इकोसिस्टम को भारत में लाना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि समूह के लिए पूंजी निवेश कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह वियतनाम में टाटा, रिलायंस और इंफोसिस को मिलाकर के बाद भी उनसे बड़ा समूह है। चाऊ ने कहा कि कंपनी 2,000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट शहर बनाने और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उतरने पर विचार कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहन
इलेक्ट्रिक वाहन भी उतारेगी कंपनी
कंपनी प्रमुख ने बताया कि समूह लगभग 47 लग्जरी रिसॉर्ट्स का संचालन करता है और अब देश में भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में कंपनी इलेक्ट्रिक बसों और दोपहिया वाहनों पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टीमें उत्पादों पर काम कर रही हैं और अगले 6 महीनों में इनके लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा विनफास्ट की तमिलनाडु के प्लांट की उत्पादन क्षमता को 1.5 लाख तक बढ़ाने की योजना है।