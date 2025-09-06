विनग्रुप भारत में कई क्षेत्रों में काम करने की योजना बना रही है

विनग्रुप भारत में बनाएगी स्मार्ट सिटी, कई क्षेत्रों में उतरने की योजना

क्या है खबर?

वियतनाम की कंपनी विनग्रुप JSC भारत में होटल और हरित ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वह स्मार्ट शहर स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। यह जानकारी कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को दी। उसकी देश में ऑटोमोटिव क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की भी मंशा है। उसकी सहायक कंपनी विनफास्ट ने शनिवार को यहां अपनी 2 इलेक्ट्रिक SUV VF6 और VF7 को लॉन्च किया है।