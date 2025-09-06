SIP से पर्सनल लोन चुकाना समझदारी या जोखिम? जानिए फायदे और नुकसान
क्या है खबर?
पर्सनल लोन लेने के बाद EMI का बोझ लंबे समय बाद जेब पर भारी पड़ने लगता है। ऐसे में लोग बकाया जल्द से जल्द जमा कर इससे मुक्ति पाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। कई लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए पर्सनल लोन को जल्दी प्री-पे करने का विकल्प चुन रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है और इसमें जोखिम भी छिपा है। आइये जानते हैं SIP से लोन का भुगतान करना कितना सही है।
तरीका
कैसे SIP से करें लोन का भुगतान?
इसके तहत लोग EMI कम कराने के लिए लोन की अवधि बढ़ाते हैं। फिर बची हुई EMI की रकम को हर महीने SIP में डालते हैं। अगर, लंबे समय में SIP का रिटर्न लोन की ब्याज दर से ज्यादा निकलता है तो उस फंड से लोन जल्दी चुकाने के साथ कुछ पूंजी भी जोड़ सकते हैं। बाजार का प्रदर्शन खराब होता है तो आपके पास अनुमान से कम नकदी हो सकती है तो किस्त देना भी भारी पड़ सकता है।
फायदे-नुकसान
क्या हैं इस तरीके के फायदे-नुकसान
बाजार का प्रदर्शन अच्छा हो तो SIP में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है और टैक्स छूट भी मिलती है। नुकसान देखें तो इसमें रिटर्न पूर्व निर्धारित नहीं होता है और SIP समय पर नहीं डाला तो फायदा घट सकता है। इस विकल्प को चुनना तब ही फायदेमंद है, जब आप लंबे समय तक जोखिम उठाने की क्षमता रखते हुए निवेश कर सकते हैं। वरना, सीधा लोन प्री-पे करना ज्यादा सही विकल्प है।