कई लोग लोन का भुगतान करने के लिए SIP में निवेश का विकल्प चुनते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

SIP से पर्सनल लोन चुकाना समझदारी या जोखिम? जानिए फायदे और नुकसान

क्या है खबर?

पर्सनल लोन लेने के बाद EMI का बोझ लंबे समय बाद जेब पर भारी पड़ने लगता है। ऐसे में लोग बकाया जल्द से जल्द जमा कर इससे मुक्ति पाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। कई लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए पर्सनल लोन को जल्दी प्री-पे करने का विकल्प चुन रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है और इसमें जोखिम भी छिपा है। आइये जानते हैं SIP से लोन का भुगतान करना कितना सही है।