वेदांता पावर के शेयरों में 2 दिन की गिरावट के बाद आया उछाल
वेदांता पावर के शेयरों ने बुधवार को बाजार में वापसी की है। सोमवार को लिस्टिंग के बाद 2 दिनों तक लगातार गिरावट झेलने के बाद इसके शेयरों में 4 फीसदी की तेजी आई।
शेयर 41.80 रुपये पर खुले थे, लेकिन लुढ़क कर नीचे आने के बाद फिर से उछले और 42 रुपये पर पहुंच गए। इस उछाल से कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 16,126 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया।
कंपनी की 4GW से ज्यादा की क्षमता
वेदांता पावर पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 4 गीगावाट (GW) से ज्यादा क्षमता वाले पावर प्लांट चलाती है। इनमें तलवंडी साबो थर्मल प्लांट और मीनाक्षी एनर्जी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
कंपनी ने अलग-अलग राज्यों की बिजली कंपनियों के साथ लंबे समय के समझौते किए हुए हैं। एक बड़े समूह पुनर्गठन के हिस्से के तौर पर वेदांता पावर का लक्ष्य है कि वह वित्त वर्ष 2033 तक भारत के शीर्ष 3 निजी थर्मल पावर उत्पादकों में से एक बन जाए।