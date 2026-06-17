उत्कल स्पेशालिटी इंडस्ट्रीज का शेयर IPO कीमत पर हुआ लिस्ट 

IPO से 35 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

कुल 35 करोड़ रुपये का यह IPO 10 से 12 जून के दौरान 1.6 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें खुदरा निवेशकों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उनके हिस्से का IPO 2.1 गुना सब्सक्राइब हुआ।

इससे जुटाए फंड का इस्तेमाल कंपनी ओडिशा में अपने प्लांट के लिए नई मशीनें खरीदने, कर्ज चुकाने और कामकाज चलाने के लिए जरूरी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में करेगी।

इसका मतलब है कि कंपनी अभी पैसा भुनाने के बजाय इस पूंजी का इस्तेमाल अपने भविष्य के विकास में करने की सोच रही है।