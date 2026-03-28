अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आ रही है

अल्फाबेट से लेकर टेस्ला के पूंजीकरण को लगा झटका, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से दिग्गज टेक कंपनियों के पूंजीकरण में 1,700 अरब डॉलर (करीब 1.58 लाख अरब रुपये) से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार 5 सप्ताह की गिरावट के बाद शुक्रवार को डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सूचकांक में सुधार देखा गया। दूसरी तरफ S&P 500 सूचकांक अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 7,002.28 से लगभग 9 फीसदी गिरकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है।