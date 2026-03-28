अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध जल्द खत्म होगा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा- खाड़ी देशों में युद्ध महीनों नहीं जल्द समाप्त होगा

लेखन गजेंद्र 10:14 am Mar 28, 202610:14 am

क्या है खबर?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध कुछ हफ्तों में समाप्त हो सकता है, इसके ज्यादा लंबा खिंचने की उम्मीद नहीं। उन्होंने फ्रांस में G-7 के समकक्षों से मुलाकात के बाद कहा कि वाशिंगटन बिना किसी जमीनी सैनिक बल के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। रुबियो का बयान ऐसे समय पर आया है, जब वाशिंगटन संघर्ष को रोकने के लिए सैन्य तैनाती और राजनयिक प्रयास जारी रखे है।