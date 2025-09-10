कई क्रेडिट कार्ड रखने का आपके क्रेडिट स्कोर को फायदा या नुकसान?

आजकल लोग ज्यादा क्रेडिट लिमिट और अलग-अलग ऑफर पाने के लिए कई क्रेडिट कार्ड रखते हैं। किसी कार्ड पर समस्या आने पर दूसरा कार्ड मदद करता है, जिससे अचानक खर्च संभाला जा सके। यह लचीलापन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक से ज्यादा कार्ड रखना सचमुच फायदेमंद है या यह लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है।

#1 कई कार्ड से मिलने वाले फायदे अगर कई कार्डों का सही उपयोग किया जाए तो क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है। कम क्रेडिट उपयोग अनुपात बनाए रखने और समय पर बिल भुगतान करने से आपकी वित्तीय साख बढ़ती है। अलग-अलग कार्डों में बैलेंस बांटने से भी स्कोर पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। सही प्रबंधन के साथ कार्डों को विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करना—जैसे यात्रा या खाने पर—बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपयोगी साबित हो सकता है।

#2 कई कार्डों से जुड़े नुकसान कई कार्ड रखने से ज्यादा खर्च करने की आदत भी बढ़ सकती है। अगर भुगतान समय पर न हो, तो स्कोर पर बुरा असर पड़ता है। देर से भुगतान या बकाया बैलेंस होने पर बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही, थोड़े समय में कई कार्ड लेने से 'हार्ड इंक्वायरी' होती है, जिससे स्कोर अस्थायी रूप से घट सकता है। इस तरह फायदे के साथ कई खतरे भी जुड़े रहते हैं।