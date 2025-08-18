2025 में अब तक UPI लेनदेन में लगातार इजाफा हुआ है

देश में UPI लेनदेन में हुआ इजाफा, औसत दैनिक मूल्य 90,440 करोड़ रुपये के पार

क्या है खबर?

भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन में इस साल भारी वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। औसत दैनिक लेनदेन जनवरी में 75,743 करोड़ से जुलाई में बढ़कर 80,919 करोड़ रुपये हो गया, जबकि अगस्त में उछाल के साथ यह 90,446 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि UPI भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया है।