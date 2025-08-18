LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / देश में UPI लेनदेन में हुआ इजाफा, औसत दैनिक मूल्य 90,440 करोड़ रुपये के पार 
देश में UPI लेनदेन में हुआ इजाफा, औसत दैनिक मूल्य 90,440 करोड़ रुपये के पार 
2025 में अब तक UPI लेनदेन में लगातार इजाफा हुआ है

देश में UPI लेनदेन में हुआ इजाफा, औसत दैनिक मूल्य 90,440 करोड़ रुपये के पार 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 18, 2025
05:40 pm
क्या है खबर?

भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन में इस साल भारी वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। औसत दैनिक लेनदेन जनवरी में 75,743 करोड़ से जुलाई में बढ़कर 80,919 करोड़ रुपये हो गया, जबकि अगस्त में उछाल के साथ यह 90,446 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि UPI भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया है।

लेनदेन 

लेनदेन की मात्रा में कितनी हुई वृद्धि?

SBI की रिपोर्ट में न केवल लेनदेन मूल्य में वृद्धि, बल्कि लेनदेन की मात्रा में भी वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। इसी अवधि के दौरान औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा में 12.7 करोड़ की वृद्धि हुई, जो जनवरी की तुलना में अगस्त में 67.5 करोड़ तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि ज्यादा भारतीय अपने दैनिक भुगतानों के लिए छोटे ट्रांजिक्शन से लेकर उच्च-मूल्य वाले लेनदेन तक में UPI का उपयोग कर रहे हैं।

बैंक 

कौनसी बैंक रही सबसे आगे?

रिपोर्ट ने SBI 5.2 अरब लेनदेन के साथ शीर्ष पैसे भेजने वाली बैंक है, जो उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी से लगभग 3.4 गुना अधिक है। इस बीच, यस बैंक लगभग 8 अरब लेनदेन के साथ अग्रणी भुगतान प्राप्त करने वालों की सूची में शीर्ष पर रहा। पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI लेनदेन पर राज्यवार आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें जुलाई में 9.8 फीसदी हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र पहले, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे हैं।