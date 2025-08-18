भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक को सार्वजनिक करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है (तस्वीर: एक्स/@OlaElectric)

ओला इलेक्ट्रिक को सार्वजनिक करने का भाविश अग्रवाल नहीं अफसोस, जानिए ऐसा क्यों कहा

क्या है खबर?

ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और अध्यक्ष भाविश अग्रवाल को कंपनी को सार्वजनिक करने का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि निवेशक जांच स्थायी व्यवसायों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। EV निर्माता के प्रमुख ने इस विचार को खारिज कर दिया कि ओला इलेक्ट्रिक अधिक निजी पूंजी जुटाकर लिस्टिंग के दबाव से बच सकती थी। साथ ही बताया कि कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने के बाद से ही पारदर्शी बाजार प्रतिक्रिया का लाभ मिला है।