उबर ने शुरू की लॉजिस्टिक्स और मेट्रो टिकट बुकिंग सर्विस, जानिए कहां मिलेगी
क्या है खबर?
उबर ने बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लॉजिस्टिक्स में प्रवेश करते हुए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के सहयोग के साथ बेंगलुरु में उबर डायरेक्ट सुविधा लॉन्च की है। कंपनी ने ONDC के माध्यम से शहर में उबर ऐप पर मेट्रो टिकटिंग की सुविधा भी शुरू की है। राइड-हैलिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि इन लॉन्च से देशभर में मल्टी-सर्विस पेशकशों का विस्तार करने के उसके प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इसके तहत कनेक्टेड मोबिलिटी और वाणिज्य समाधान प्रदान किए जाएंगे।
उबर डायरेक्ट
ऐसे काम करेगी उबर डायरेक्ट सुविधा
कंपनी के अनुसार, उबर डायरेक्ट उसके ग्राहक-केंद्रित डिलीवरी विकल्प कूरियर से अलग है। उबर कूरियर को ग्राहक सीधे ऐप पर बुक करते हैं, जबकि यह व्यवसायों के लिए एक लॉजिस्टिक्स इंजन के रूप में कार्य करता है। ऑर्डर विक्रेता के ऐप या वेबसाइट पर दिए जाते हैं और उबर डायरेक्ट डिलीवरी पार्टनर के आने तक ग्राहक के साथ सीधे संपर्क के बिना डिलीवरी पूरी करता है। उबर का कहना है कि विश्वसनीय और स्केलेबल डिलीवरी सहायता प्रदान करता है।
मैट्रो टिकट
कैसे होंगे मैट्रो टिकट बुक?
उबर डायरेक्ट बेंगलुरु में ONDC नेटवर्क पर लाइव हो गया है, जहां ड्राइवर जेप्टो और KPN फार्म फ्रेश के लिए किराने का सामान पहुंचा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि वह कुछ सप्ताह में इस सर्विस का विस्तार फूड डिलीवरी तक करेगी और KFC, बर्गर किंग, टैको बेल और रेबेल फूड्स जैसे ब्रांड्स के ऑर्डर संभालेगी। इसके अलावा यूजर UPI का उपयोग करके ऊबर ऐप से QR-आधारित मेट्रो टिकट खरीद सकते हैं और रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।