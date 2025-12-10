सलमान खान तेलंगाना में करेंगे 10,000 करोड़ रुपये का निवेश, जानिए क्या है योजना 

निवेश

इन कंपनियों ने भी किया MOU

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तेलंगाना में 100 एकड़ भूमि पर पेय पदार्थ, स्नैक्स, कन्फेक्शनरी और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्लांट स्थापित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। इससे 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड 1,100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि JCK इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 9,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। RCT एनर्जी की 2,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।