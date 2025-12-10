सलमान खान तेलंगाना में करेंगे 10,000 करोड़ रुपये का निवेश, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
तेलंगाना सरकार ने 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025' में 5.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी एक विशेष टाउनशिप और एक फिल्म एवं टेलीविजन स्टूडियो स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना की घोषणा की है। 2 दिवसीय आयोजन में तेलंगाना ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ऑरोबिंदो फार्मा, हेटेरो, भारत बायोटेक और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप सहित अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ समझौते किए।
निवेश
इन कंपनियों ने भी किया MOU
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तेलंगाना में 100 एकड़ भूमि पर पेय पदार्थ, स्नैक्स, कन्फेक्शनरी और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्लांट स्थापित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। इससे 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड 1,100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि JCK इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 9,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। RCT एनर्जी की 2,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।
लक्ष्य
2047 के लिए तय किए लक्ष्य
राज्य ने तेलंगाना राइजिंग 2047 का भी अनावरण किया, जिसमें 2034 तक 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही 2047 तक 3,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) की SGDP तक पहुंचने की अपनी महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया गया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ते हुए पिछले दशक में तेलंगाना के विकास की प्रशंसा की।