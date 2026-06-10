महंगाई के कारण TSMC के लिए चिप्स की कीमत तय करना हुआ मुश्किल

AI चिप्स की मांग क्षमता से कहीं ज्यादा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि TSMC उसे पूरा नहीं कर पा रही है, भले ही कंपनी अमेरिका, जर्मनी और जापान में अपना विस्तार कर रही है।

हालांकि, इसकी सबसे एडवांस फैक्ट्री अभी भी ताइवान में ही रहेंगी। कुछ लोग इसे 'AI बबल' भले ही कह रहे हों, लेकिन हुआंग का कहना है कि बड़ी क्लाउड कंपनियों से आ रही मांग अभी भी काफी मजबूत है। दुनियाभर में AI पर हो रहे भारी खर्च को देखते हुए TSMC जल्द पीछे नहीं हटेगी।