शेयर बाजार पर ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क का असर (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार पर ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क का असर, IT शेयरों में दर्ज हुई गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:22 am Sep 22, 202510:22 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्कों में बढ़ोतरी किए जाने के बाद आज (22 सितंबर) भारतीय शेयर बाजार में IT शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह-सुबह निफ्टी IT 3.5 प्रतिशत से ज्यादा टूटा गया, जबकि बेंचमार्क निफ्टी लगभग 0.5 प्रतिशत गिर गया। ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर कर शुल्क बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) कर दिया। यह नए आवेदनों पर लागू होगी और इसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा।