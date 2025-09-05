ट्रंप ने तकनीकी दिग्गजों के साथ किया रात्रिभोज, एलन मस्क नहीं हुए शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात (4 सितंबर) दिग्गज तकनीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के साथ रात्रि भोज किया। व्हाइट हाउस में हुए इस आयोजन में एक्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क शामिल नहीं हुए। ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप और मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के साथ बीचोंबीच बैठे थे। भोज का आयोजन मूल रूप से रोज गार्डन में होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे स्टेट डाइनिंग रूम में शिफ्ट कर दिया गया।

अतिथि CEO की लंबी अतिथि सूची इस खास रात्रिभोज में तकनीकी जगत के कई बड़े नाम शामिल हुए। अतिथि सूची में ऐपल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के प्रमुख अरविंद कृष्णा, OpenAI के सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन जैसे तकनीकी दिग्गज भी मौजूद थे। इनके अलावा, ओरेकल की CEO सफ्रा कैट्ज, ब्लू ओरिजिन के CEO डेविड लिम्प और माइक्रोन के CEO संजय मेहरोत्रा भी शामिल हुए।

चर्चा AI और उसके जोखिम पर चर्चा रात्रिभोज से पहले प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजुकेशन टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में AI के अवसरों और जोखिमों पर बातचीत हुई। मेलानिया ने कहा कि AI अब विज्ञान कथा नहीं बल्कि हकीकत है और इसे जिम्मेदारी से प्रबंधित करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों की तरह AI को भी सशक्त करना चाहिए, लेकिन सतर्कता और सही मार्गदर्शन के साथ।