इंटेल CEO को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले, कही प्रेरणादायक बातें
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब इंटेल CEO लिप-बू टैन को लेकर बदल गया है। सोमवार (11 अगस्त) को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टैन और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें कंपनी की प्रगति और योजनाओं पर चर्चा हुई। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने टैन से इस्तीफे की मांग की थी। बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे दिलचस्प और प्रेरणादायक बताते हुए अगले सप्ताह फिर बातचीत करने की बात कही।
चर्चा
बैठक में क्या हुई चर्चा?
इंटेल ने पुष्टि की कि बैठक में अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। टैन, मार्च में CEO बने थे और इससे पहले 2022 से कंपनी के निदेशक थे। हाल ही में रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन ने टैन के चीन से संबंधों और पुराने कारोबारी मामलों पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद ट्रंप ने उन्हें हटाने की मांग की थी। हालांकि, इंटेल ने टैन और कंपनी के अमेरिकी हितों के प्रति समर्पण को दोहराया था।
असर
टैन के सामने चुनौतियां और शेयर बाजार का असर
मलेशिया में जन्मे और सिंगापुर में पले-बढ़े टैन अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद इंटेल CEO बने। उन्होंने हाल ही में छंटनी, निवेश योजनाओं में कटौती और ओहायो परियोजना की गति धीमी करने की घोषणा की थी। टैन ने माना कि कंपनी को पटरी पर लाने में समय और धैर्य लगेगा। सोमवार को ट्रंप की सकारात्मक टिप्पणियों के बाद इंटेल के शेयरों में 2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई। इस साल अब तक इंटेल का शेयर 3 प्रतिशत बढ़ा है।
एनवीडिया
एनवीडिया पर भी ट्रंप का ध्यान
ट्रंप प्रशासन चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा में कड़ा रुख अपना रहा है। एनवीडिया ने निर्यात नियंत्रण लाइसेंस के बदले अमेरिकी सरकार को 15 प्रतिशत हिस्सेदारी देने पर सहमति दी जताई है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पहले 20 प्रतिशत की कटौती की मांग की थी, लेकिन एनवीडिया CEO जेन्सेन हुआंग से बातचीत के बाद इसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। यह कदम अमेरिकी चिप उद्योग पर चीन के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा है।