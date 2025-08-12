गिटहब के CEO थॉमस डोमके ने दिया इस्तीफा, अब स्टार्टअप करेंगे शुरू

माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म गिटहब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) थॉमस डोमके ने लगभग 4 साल बाद पद छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर गिटहब के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया, जिन्हें वह 'हबर्स' कहते हैं। डोमके ने अपने कार्यकाल को जीवन भर का सफर बताया और याद किया कि कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्टअप बेचने के बाद जर्मनी से अमेरिका आकर गिटहब का नेतृत्व संभाला था।

उपलब्धियां गिटहब में बड़ी उपलब्धियां डोमके के नेतृत्व में गिटहब ने 1 अरब से ज्यादा रिपॉजिटरी और फोर्क्स का आंकड़ा पार किया और 15 करोड़ से ज्यादा डेवलपर्स को जोड़ा। प्लेटफॉर्म ने AI-संचालित गिटहब कोपायलट लॉन्च किया, जिसने 2 करोड़ से अधिक यूजर्स को जोड़ा। गिटहब एक्शन्स की प्रोसेसिंग क्षमता में भी 64 प्रतिशत सालाना वृद्धि हुई। इसके साथ ही, गिटहब एडवांस्ड सिक्योरिटी ने AI के जरिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा और भेद्यता सुधार प्रक्रिया को तेज बनाया।

योजना स्टार्टअप की ओर वापसी की योजना डोमके ने कहा कि उनकी असली रुचि स्टार्टअप में है और अब वह उसी दिशा में लौटेंगे। वह 2025 के अंत तक गिटहब में बने रहेंगे, ताकि नए नेतृत्व में बदलाव सुचारू रूप से हो सके। उनका मानना है कि गिटहब अब एक वैश्विक और दूरस्थ-प्रथम संगठन के रूप में विकसित हो चुका है। वह एक ऐसा भविष्य देखते हैं, जहां AI डेवलपर दुनियाभर में सॉफ्टवेयर निर्माण को सभी के लिए आसान बना सके।

प्रभाव गिटहब कोपायलट का प्रभाव डोमके ने गिटहब कोपायलट को सॉफ्टवेयर विकास में पर्सनल कंप्यूटर के बाद सबसे बड़ा बदलाव बताया है। यह एक साधारण ऑटो-कम्प्लीशन टूल से बदलकर एक व्यापक AI कोडिंग सहायक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक डेवलपर्स को तेज और बेहतर कोड लिखने में मदद कर रही है। प्रमुख AI कंपनियों के साथ साझेदारी कर कोपायलट में नई सुविधाएं जोड़ी गईं, जिनमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोडिंग एजेंट शामिल हैं।