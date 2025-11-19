हर महीने कमाई कराती है यह डाकघर निवेश योजना, जानिए क्या है इसके फायदे 

आज भी कई लाेग म्यूचुअल फंड या डिजिटल माध्यमों की बजाय पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां उन्हें कम पैसे लगाकर अच्छी बचत करने का विकल्प भी मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें यहां अपने पैसे की सुरक्षा का भी भरोसा रहता है। कई छोटी बचत योजनाएं में से एक डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) है, जो आपकी हर महीने कमाई कराती है। आइये जानते हैं इसमें क्या फायदे हैं और कैसे निवेश करें।

खाता इस तरह खुलवा सकते हैं खाता आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के कुछ नियम और शर्त हैं जिसका पालन निवेशकों को करना होता है। एक वयस्क एकल या 3 वयस्क मिलकर संयुक्त खाता खोल सकते हैं, जबकि नाबालिग की ओर से अभिभावक को आवेदन करना होगा। इसमें 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एकल खाताधारक के लिए अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये और संयुक्त खाताधारक के लिए 15 लाख रुपये है।

ब्याज कितना मिलता है ब्याज? POMIS के तहत जमा राशि पर फिलहाल 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है। खाता खुलने की तारीख से एक महीना पूरा होने पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह सिलसिला मेच्योरिटी तक चलता है। खाताधारक चाहे तो हर महीने मिलने वाला ब्याज निकाल सकता है और चाहे तो बाद में भी दावा कर सकता है, लेकिन ऐसे ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज ऑटो क्रेडिट के जरिये उसी डाकघर या बचत खाते में निकाला जा सकता है।