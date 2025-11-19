मुंबई एयरपोर्ट पर 20 नवंबर बंद रहेगा (तस्वीर: एक्स/@CSMIA_Official)

मुंबई एयरपोर्ट 20 नवंबर को रहेगा बंद, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) पर उड़ान संचालन 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए पूरी तरह से ठप रहेगा। यह मानसूनी बारिश के बाद रनवे का वार्षिक रखरखाव के कारण किया जाएगा। प्राथमिक (09/27) और द्वितीयक (14/32) दोनों रनवे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे और इस दौरान किसी भी उड़ान या लैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। इस सप्ताह के शुरू में जारी एक परामर्श में अस्थायी निलंबन की पुष्टि की गई थी।