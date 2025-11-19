मुंबई एयरपोर्ट 20 नवंबर को रहेगा बंद, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) पर उड़ान संचालन 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए पूरी तरह से ठप रहेगा। यह मानसूनी बारिश के बाद रनवे का वार्षिक रखरखाव के कारण किया जाएगा। प्राथमिक (09/27) और द्वितीयक (14/32) दोनों रनवे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे और इस दौरान किसी भी उड़ान या लैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। इस सप्ताह के शुरू में जारी एक परामर्श में अस्थायी निलंबन की पुष्टि की गई थी।
नोटिस
6 महीने पहले जारी कर दिया गया था नोटिस
परिचालन बंद करना सुरक्षा, विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के साथ बराबरी करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के रखरखाव का हिस्सा है। एक्स पर एक पोस्ट में मुंबई हवाई अड्डे ने कहा, "CSMIA 20 नवंबर को वार्षिक मानसून-पश्चात रखरखाव के लिए निर्धारित रनवे बंद रखेगा, क्योंकि हम सुरक्षित और कुशल संचालन को प्राथमिकता देते हैं।" हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि 6 महीने पहले ही एयरमैन को नोटिस (NOTAM) जारी कर दिया गया था।
निरीक्षण
रनवे का होगा बारीकी से निरीक्षण
पहले से NOTAM जारी करने के कारण एयरलाइंस और अन्य एजेंसियों को अपने कार्यक्रम में संशोधन करने और बंद के दौरान योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रखरखाव अवधि के दौरान विशेष इंजीनियरिंग और एयरसाइड टीमें रनवे की सतहों का विस्तृत निरीक्षण करेंगी, जो विमानों की निरंतर आवाजाही के कारण समय के साथ खराब हो जाते हैं। CSMIA दुनिया के सबसे व्यस्त सिंगल-रनवे हवाई अड्डों में से एक है, जहां से प्रतिदिन लगभग 900 उड़ानें संचालित होती हैं।