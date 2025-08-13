एजुकेशन लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो जाएगी मुश्किल 

उच्च शिक्षा दिनों-दिन महंगी होने के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के बूते से बाहर हो गई है। ऐसे में बच्चों को भविष्य बनाने के लिए एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ रहा है। जहां एक तरफ यह पढ़ाई में पैसों की कमी को रोड़ा नहीं बनने दे रहा तो दूसरी तरफ बिना सोच-समझे लिए फैसले के कारण कर्ज के जाल में फंसा रहा है। आइये जानते हैं एजुकेशन लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

पात्रता चेक करें अपनी पात्रता एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी लोन राशि और लोन की अवधि की पात्रता के मानदंडों की जांच करना जरूरी है। आप अकेले यह लोन नहीं ले सकते। इसके लिए आपके पास कोई सह-आवेदक होना जरूरी है। इसके लिए कमाने वाले माता-पिता, भाई-बहन या रिश्तेदार के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको लोन राशि तय करने की जरूरत है, जो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे आपको लोन चुकाते समय मुश्किल आएगी।

चयन ऐसे चयन करें सही बैंक उधार लिए गए लोन की शर्तों और नियमों को ठीक से समझें। पुनर्भुगतान और अन्य विवरण बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। तुलना करने के बाद ही कम ब्याज और बेहतर पुनर्भुगतान विकल्प देने वाली बैंक का चुनाव करें। उच्च लागत वाला शिक्षा संस्थान या होस्टल चुनना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। साथ ही समय पर लोन की किस्त जमा कराना भी जरूरी है। इससे आपको लोन चुकाने में आसानी होगी और अनावश्यक ब्याज चुकाना नहीं पड़ेगा।