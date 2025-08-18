GST दरों में कटौती से इन सेक्टर्स को मिल सकती है बढ़त

GST दरों में कटौती से इन सेक्टर्स को मिल सकती है बढ़त
वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े सुधार जल्द आने वाले हैं और इसको लेकर ब्रोकरेज फर्में बाजार पर संभावित असर का आकलन कर रही हैं। NDTV के अनुसार, जेफरीज और मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से विकास की नई लहर शुरू हो सकती है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और अन्य सामानों पर GST दरों में कटौती से मांग बढ़ेगी, लेकिन इन कटौतियों का समय और सीमा को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है।
किन क्षेत्रों को मिल सकती है बढत?
रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमेंट, दोपहिया वाहन और एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की संभावना है। इससे निर्माण, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को सीधा फायदा होगा। वहीं, प्रोसेस्ड फूड, जूते और कपड़ों पर दरों में कटौती से FMCG और रिटेल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। हालांकि, यात्री कारों को इस राहत से बाहर रखा जा सकता है, जिससे ऑटो सेक्टर का असर आंशिक रहेगा।
GST परिषद की बैठक में होगा निर्णय
मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि GST कटौती 2008 में उत्पाद शुल्क में हुई कटौती जैसा सकारात्मक चक्र ला सकती है। इससे वाहनों की कीमतें घटेंगी और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ेगी। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड और TVS मोटर जैसे शेयरों को इसका लाभ मिल सकता है। ब्रोकरेज ने निवेशकों को सलाह दी है कि सितंबर में होने वाली GST परिषद की बैठक और उसमें होने वाले निर्णयों पर विशेष ध्यान दें।