GST दरों में कटौती से इन सेक्टर्स को मिल सकती है बढ़त

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:35 pm Aug 18, 202512:35 pm

क्या है खबर?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े सुधार जल्द आने वाले हैं और इसको लेकर ब्रोकरेज फर्में बाजार पर संभावित असर का आकलन कर रही हैं। NDTV के अनुसार, जेफरीज और मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से विकास की नई लहर शुरू हो सकती है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और अन्य सामानों पर GST दरों में कटौती से मांग बढ़ेगी, लेकिन इन कटौतियों का समय और सीमा को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है।