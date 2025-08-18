मारुति सुजुकी के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है (तस्वीर: एक्स/@AndyVermaut)

मारुति सुजुकी के शेयरों में आज 5 साल में सबसे ज्यादा तेजी, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में संभावित सुधार की उम्मीद ने सोमवार (18) अगस्त को ऑटो सेक्टर के शेयरों को पंख लगा दिए। मारुति सुजुकी के शेयरों में 8 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई, जो पिछले 5 सालों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। कार निर्माता टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा दोपहिया वाहन निर्माता बजाज, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है।