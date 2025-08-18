मारुति सुजुकी के शेयरों में आज 5 साल में सबसे ज्यादा तेजी, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में संभावित सुधार की उम्मीद ने सोमवार (18) अगस्त को ऑटो सेक्टर के शेयरों को पंख लगा दिए। मारुति सुजुकी के शेयरों में 8 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई, जो पिछले 5 सालों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। कार निर्माता टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा दोपहिया वाहन निर्माता बजाज, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है।
बदलाव
GST में क्या हो सकता है बदलाव?
सूत्रों ने CNBC-TV18 को बताया है कि कार निर्माताओं के लिए GST दरों की 2 श्रेणियां होने की संभावना है। 1,200cc से कम क्षमता वाली कारों पर दरें पहले की 28 से घटाकर 18 फीसदी किए जाने की संभावना है। इसके अलावा 4-मीटर तक की हाइब्रिड कारों, 1,200cc तक के पेट्रोल और 1,500cc तक के डीजल इंजन के लिए ऐसा ही प्रस्ताव रखा जा सकता है। छोटी कारों पर वर्तमान में 28 फीसदी GST और 1-3 फीसदी उपकर लगता है।
फायदा
इन कंपनियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने अपने नोट में लिखा है कि कुल GST संग्रह में ऑटोमोबाइल का योगदान 14 फीसदी है। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, GST में कटौती का यात्री वाहन क्षेत्र में मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा को सबसे ज्यादा लाभ होने की संभावना है। कारों पर GST 10 फीसदी कम होने से मांग में 15-20 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। दूसरी तरफ दोपहिया वाहन क्षेत्र में हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।