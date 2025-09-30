1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए क्या पडे़गा असर 

देश में बुधवार (1 अक्टूबर) से कई नियमों में नए बदलाव लागू होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इनमें बैंकिंग शुल्क और पेंशन नियमों से लेकर नए रेलवे टिकट बुक कराने के दिशा-निर्देश और बढ़ी हुई स्पीड पोस्ट दरों जैसे बदलाव शामिल हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने के कारण इनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से किन-किन नियमों में बदलाव होगा और इसका क्या असर होगा।

बैंकिंग बैंकिंग क्षेत्र में ये होंगे बदलाव तेज निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर से बैच चेक क्लियरिंग की जगह निरंतर चेक क्लियरिंग की शुरुआत करेगा। HDFC बैंक इम्पेरिया कार्यक्रम 30 जून या उससे पहले शामिल हुए ग्राहकों के लिए प्रीमियम बैंकिंग विशेषाधिकारों के लिए नए पात्रता मापदंड़ लागू करेगी। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को लॉकर और कुछ अन्य सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना होगा। इसी तरह यस बैंक नकद लेनदेन, ATM निकासी और डेबिट कार्ड पर नए शुल्क लागू करेगी।

स्पीड पोस्ट महंगी हो जाएगी स्पीड पोस्ट डाक विभाग अगले महीने से स्पीड पोस्ट दरों में बदलाव को लागू करेगी। साथ ही एक नई OTP-आधारित डिलीवरी सिस्टम भी लागू किया जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और संबंधित कार्यक्रमों के प्रभारी केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्धारित अपडेट शुल्क भी प्रभावी होंगे। इसके अलावा, गैर-सरकारी ग्राहक 100 फीसदी तक शेयरों में निवेश कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) और NPS के बीच स्विच नहीं कर सकेंगे।