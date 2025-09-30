शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 97 अंक टूटा

टॉप गेनर्स में आज नालको, सम्मान कैपिटल और बैंक ऑफ इंडिया ने क्रमशः 4.88 फीसदी, 4.27 फीसदी और 3.91 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिंद जिंक और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में भी क्रमशः 3.50 फीसदी और 3.24 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। KPIT टेक, BSE लिमिटेड, पतंजलि फूड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी और इंटरग्लोब एविएशन क्रमशः 6.31 फीसदी, 2.73 फीसदी, 2.53 फीसदी, 2.13 फीसदी और 1.97 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

सोना-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.17 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह अब तक के उच्चतम स्तर 1.45 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।