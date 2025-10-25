आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक बदल जाएंगे नियम, अगले महीने होंगे लागू 

देश में अगले महीने 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो आम लोगों के जीवन को सीधा प्रभावित करेंगे। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड को लेकर देखने को मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं अगले महीने से क्या-क्या बदलाव लागू होंगे।

आधार कार्ड आधार कार्ड अपडेट को लेकर बदले नियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड अपडेट के नियमों में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। इसके तहत नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी बिना आधार केंद्र गए ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे।बायोमेट्रिक जानकारी- फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए ही केंद्र जाना होगा। नई व्यवस्था के तहत आपकी जानकारी को PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डाटाबेस से ऑटोमैटिक सत्यापित करेगा, यानि दस्तावेज मैनुअल अपलोड नहीं करने पड़ेंगे।

क्रेडिट कार्ड SBI क्रेडिट कार्ड वालों को लगेगा झटका अगले महीने से SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर सीधे असर पड़ेगा। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75 फीसदी शुल्क लागू होगा। थर्ड-पार्टी ऐप्स- CRED, CheQ, मोबिक्विक से स्कूल या कॉलेज की फीस भरने पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या POS मशीन से भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, 1,000 रुपये से अधिक वॉलेट लोड करने पर 1 फीसदी और कार्ड से चेक पेमेंट करने पर 200 रुपये का चार्ज लगेगा।