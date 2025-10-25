रिलायंस ने फेसबुक के साथ मिलकर बनाया AI संयुक्त उद्यम, जानिए कितनी है दोनों की हिस्सेदारी
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस ने फेसबुक के साथ एक संयुक्त उद्यम में एक नई कंपनी रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) का गठन किया है। दोनों कंपनियों ने इस यूनिट में लगभग 855 करोड़ रुपये का प्रारंभिक संयुक्त निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्विसेज के विकास, विपणन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। REIL में रिलायंस इंटेलिजेंस की 70 फीसदी और फेसबुक ओवरसीज की 30 फीसदी हिस्सेदारी होगी।
अनुमोदन
क्या सरकारी अनुमाेदन की है जरूरत?
नियामक फाइलिंग के अनुसार, REIL का निगमन संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत नहीं आता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के किसी भी प्रमोटर, प्रमोटर समूह या समूह कंपनी का इस लेनदेन में कोई हित नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया है कि नई यूनिट के निगमन के लिए किसी सरकारी या नियामक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त उद्यम की घोषणा सबसे पहले अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक में की गई थी।
उपयोगिता
दोनों कंपनियों का क्या होगा योगदान?
साझेदारी के तहत एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म-एज-ए-सर्विस के तौर पर जनरेटिव AI मॉडल को अनुकूलित और तैनात करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा बिक्री, विपणन, IT संचालन, ग्राहक सर्विस और वित्त सहित उद्योगों के लिए पूर्व-कॉन्फिगर किए गए समाधानों का समूह होगा। मेटा लामा-आधारित मॉडल बनाने में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि रिलायंस अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे और हजारों भारतीय उद्यमों और छोटे व्यवसायों तक पहुंच का लाभ उठाएगा। ये समाधान क्लाउड, ऑन-प्रिमाइसेस और हाइब्रिड वातावरण में तैनात किए जा सकेंगे।