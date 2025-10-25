रिलायंस और फेसबुक ने मिलकर AI संयुक्त उद्यम बनाया है

रिलायंस ने फेसबुक के साथ मिलकर बनाया AI संयुक्त उद्यम, जानिए कितनी है दोनों की हिस्सेदारी

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस ने फेसबुक के साथ एक संयुक्त उद्यम में एक नई कंपनी रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) का गठन किया है। दोनों कंपनियों ने इस यूनिट में लगभग 855 करोड़ रुपये का प्रारंभिक संयुक्त निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्विसेज के विकास, विपणन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। REIL में रिलायंस इंटेलिजेंस की 70 फीसदी और फेसबुक ओवरसीज की 30 फीसदी हिस्सेदारी होगी।