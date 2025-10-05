अगले सप्ताह कई कंपनियां अपने IPO ला रही हैं

टाटा कैपिटल समेत ये कंपनियां ला रही IPO, जानिए कब देंगे दस्तक

क्या है खबर?

सोमवार (6 अक्टूबर) से शुरू होने वाले अगले कारोबारी सप्ताह में टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई कंपनियां प्राथमिक बाजार में अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश करने जा रही हैं। टाटा कैपिटल का IPO 6 से 8 अक्टूबर तक और LG का 7 से 9 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इनके अलावा इसी सप्ताह कम से कम 5 और नए सार्वजनिक निर्गम से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की उम्मीद है।