टाटा कैपिटल समेत ये कंपनियां ला रही IPO, जानिए कब देंगे दस्तक
क्या है खबर?
सोमवार (6 अक्टूबर) से शुरू होने वाले अगले कारोबारी सप्ताह में टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई कंपनियां प्राथमिक बाजार में अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश करने जा रही हैं। टाटा कैपिटल का IPO 6 से 8 अक्टूबर तक और LG का 7 से 9 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इनके अलावा इसी सप्ताह कम से कम 5 और नए सार्वजनिक निर्गम से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की उम्मीद है।
टाटा कैपिटल
कितनी होगी टाटा कैपिटल के शेयर की कीमत?
टाटा कैपिटल का IPO सबसे बड़ा होगा, जिसके जरिए 15,512 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इसके शेयर का प्राइस बैंड 310-326 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 46 शेयरों का है। इसमें कुल 47.58 करोड़ शेयर शामिल हैं, जिनमें 6,846 करोड़ रुपये मूल्य के 21 करोड़ शेयरों का ताजा निर्गम और 26.58 करोड़ शेयर ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के लिए रहेंगे। टाटा संस OFS के माध्यम से 23 करोड़ शेयर बेचेगा, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर बेचेगा।
LG
LG इलेक्ट्रॉनिक्स कितना जुटाएगी IPO से पैसा?
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के IPO का लक्ष्य 11,607 करोड़ रुपये जुटाना है। यह पूरी तरह से एक OFS है, जिसमें कोई नया निर्गम नहीं होगा। LG की दक्षिण कोरिया स्थित मूल कंपनी 1,080-1,140 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड और 13 शेयरों के लॉट साइज पर 10.18 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेगी। इसके अलावा रूबिकॉन रिसर्च का 1,377 करोड़ का IPO 9 अक्टूबर को और मित्तल सेक्शंस का 52.91 करोड़ रुपये का 7 अक्टूबर को खुलेगा।