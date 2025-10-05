म्यूचुअल फंड के लिए कैसे चैक करें KYC स्टेटस? जानिए अपडेट करने का तरीका 

म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने KYC को अपडेट रखना जरूरी है। इसे अपडेट करने से पहले इसके स्टेटस की जांच करना आवश्यक है। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) की वेबसाइट पर अपना पैन नंबर डालकर इसकी जांच कर सकते हैं। आपका KYC स्टेटस वेलिडेट, रजिस्टर्ड, ऑन होल्ड या रिजेक्ट के रूप में प्रदर्शित होगा। आइये जानते हैं KYC अपडेट करने का क्या तरीका है।

जांच ऐसे चैक करें स्टेटस किसी भी म्यूचुअल फंड या RTA की वेबसाइट पर जाएं जहां आपने निवेश किया है। KYC स्टेटस लिंक देखें और अपना 10 अंकों का पैन कार्ड (स्थायी अकाउंट नंबर) दर्ज करें। कैप्चा दर्ज करने के बाद क्लिक करें। यहां आपको आपका KYC स्टेटस वेलिडेट/रजिस्टर्ड/ऑन होल्ड/रिजेक्ट के रूप में प्रदर्शित होगी। अगर, स्टेटस वेलिडेट है तो आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कभी भी कोई भी लेनदेन कर सकते हैं।

रजिस्टर्ड स्टेटस रजिस्टर्ड होने पर क्या करें? स्टेटस रजिस्टर्ड प्रदर्शित हो रहा है तो आप अपने सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशों में बिना किसी परेशानी के लेन-देन जारी रख सकते हैं। अगर, आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें आपका पहले से कोई निवेश नहीं है तो आपको दोबारा KYC करानी होगी। इसके बाद आप XML, डिजी-लॉकर या M-आधार से पैन और आधार का उपयोग करके KYC अपडेट/संशोधन प्रक्रिया करके इसका स्टेटस बदल सकते हैं।